"Брайтон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

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"Брайтон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Мойсеса Кайседо, Марка Кукурельи, Паскаля Гросса и Леандро Троссарда.

"Брайтон", набрав 47 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 58 очками остался на шестой позиции.

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (1:0)
Голы: Кайседо, 15 - 1:0, Кукурелья, 49 - 2:0, Гросс, 57 - 3:0, Троссард, 60 - 4:0

"Брайтон": Санчес, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Лэмпти, 76), Гросс, Биссума, Мак Аллистер (Уэбстер, 67), Кайседо, Уэлбек, Троссард (Мопе, 83).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Мата (Магуайр, 70), Матич (Кавани, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Эланга (Фред, 46).

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