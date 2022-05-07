"Брайтон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли голы Мойсеса Кайседо, Марка Кукурельи, Паскаля Гросса и Леандро Троссарда.
"Брайтон", набрав 47 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 58 очками остался на шестой позиции.
"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (1:0)
Голы: Кайседо, 15 - 1:0, Кукурелья, 49 - 2:0, Гросс, 57 - 3:0, Троссард, 60 - 4:0
"Брайтон": Санчес, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Лэмпти, 76), Гросс, Биссума, Мак Аллистер (Уэбстер, 67), Кайседо, Уэлбек, Троссард (Мопе, 83).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Мата (Магуайр, 70), Матич (Кавани, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Эланга (Фред, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18