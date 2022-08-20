"Брайтон" продлил контракт со звездным форвардом

Фото: сайт "Брайтона"/Автор неизвестен

"Брайтон" продлил сотрудничество со звездным форвардом Дэнни Уэлбеком.

Накануне в клубе объявили о подписании с 31-летним игроком нового двухлетнего соглашения - до 2024 года.

Напомним, что бывший игрок сборной Англии выступает за "Брайтон" с 2020 года. Всего он провел 53 матча и забил 12 голов.

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