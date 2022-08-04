"Брайтон" повысил цену на Кукурелью, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Марка Кукурельи/Автор неизвестен

"Брайтон" увеличил цену на испанского защитника Марка Кукурелью, которого хотят купить "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает Athletic.

По сведениям источника, "чайки" хотят получить за футболиста 63 миллиона евро. Ранее "Челси" предлагал за игрока 59 миллионов, а "Манчестер Сити" - 48 млн.

В прошлом сезоне 24-летний Кукурелья провел за "Брайтон" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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