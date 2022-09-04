"Брайтон" разгромил "Лестер" и ворвался в зону ЛЧ

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"Брайтон" разгромил "Лестер" и ворвался в зону ЛЧ

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле разгромил "Лестер" со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубль Алексиса Мак Аллистера, голы Мойсеса Кайседо и Леандро Троссарда, а также автогол Люки Томаса. У гостей отличились Келечи Ихеаначо и Пэтсон Дака.

"Брайтон", набрав 13 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 1 очком на последнем, 20-м месте.

"Брайтон" – "Лестер" - 5:2 (2:2)
Голы: Ихеаначо, 1 - 0:1, Томас, 10 (автогол) - 1:1, Кайседо, 15 - 2:1, Дака, 33 - 2:2, Троссард, 64 - 3:2, Мак Аллистер, 71 (с пенальти) - 4:2, Мак Аллистер, 90+7 - 5:2

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Марч, Гросс, Мак Аллистер, Кайседо, Мвепу (Ундав, 84), Уэлбек, Троссард.

"Лестер": Уорд, Джастин, Эванс, Ндиди, Томас, Мэддисон, Барнс (Кастань, 46), Тилеманс (Амарти, 72), Сумаре (Дьюзбери-Холл, 72), Ихеаначо (Варди, 72), Дака.

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