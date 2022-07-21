"Брайтон" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Кукурелье

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"Брайтон" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Кукурелье

Фото: инстаграм Брайтона/Автор неизвестен

"Брайтон" не принял первое предложение "Манчестер Сити" по левому защитнику клуба Марку Кукурелье.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, за игрока "горожане" предложили 35 миллионов евро.

В то же время "чайки" хотят заработать на продаже футболиста около 59 миллионов.

Переговоры находятся на начальной стадии, и в ближайшие дни ожидается продолжение. 

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