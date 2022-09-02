Фото: сайт "Брайтона"/Автор неизвестен

"Брайтон" объявил о подписании хавбека "Челси" Билли Гилмора.

На сайте клуба говорится, что с 21-летним игроком сборной Шотландии подписан 4-летний контракт.

Согласно информации портала Transfermarkt, переход Гилмора обошелся "чайкам" почти в 9 млн фунтов.

В прошлом сезоне полузащитник играл в аренде за "Норвич".

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