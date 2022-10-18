"Брайтон" не смог обыграть аутсайдера АПЛ

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Ноттингем Форест" со счетом 0:0.

"Брайтон", набрав 15 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ноттингем Форест" с 6 очками поднялся на 19-ю позицию.

"Брайтон" – "Ноттингем Форест" - 0:0

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс (Ундав, 85), Лаллана (Лэмпти, 64), Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард.

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Орье (Тоффоло, 69; Бьянкон, 86), Кук, Маккенна, Уильямс, Фройлер, Мангаля (Куяте, 61), Йейтс, Лингард (Уоррелл, 86), Гиббс-Уайт, Джонсон (Авонийи, 86).

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