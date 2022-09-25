"Брайтон" назвал "Челси", "Ливерпулю" и "МЮ" цену на Кайседо

Фото: твиттер Мойзеса Кайседо/Автор неизвестен

"Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Брайтона" и сборной Эквадора Мойзесу Кайседо, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, "чайки" оценивают футболиста в 60 миллионов евро. Переход игрока может состояться в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний Кайседо провел за "Брайтон" шесть матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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