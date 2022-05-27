Брайан Хиль может остаться в "Валенсии"
Фото: твиттер Хиля\Автор неизвестен
"Тоттенхэм" и их главный Антонио Конте не рассчитывают на испанского атакующего полузащитника Брайана Хиля, сообщает издание ElDesmarque Valencia.
По информации источника, английскому клубу понравилось то, как игрок развивался в "Валенсии" во второй половине этого сезона, играя там на правах аренды.
Отмечается, что "Валенсия" сделала запрос на ещё один сезон аренды, однако "Тоттенхэм" попросил времени, чтобы попытаться продать игрока.
Если никто не предложит необходимую сумму, то клуб рассмотрит вариант аренды, где также будет учитываться мнение игрока.
Также не пропустите: Гути с критикой высказался о Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Дембеле ответил "Барселоне" отказом
-
Нето хочет покинуть "Барселону"
-
В РФС подтвердили уход Шварца из "Динамо"
-
Директор "Зенит" рассказал о заменах для Дзюбы и Оздоева
-
Куман рассказал, когда увидел талант Педри
-
Мюллер дал прогноз на финал Лиги чемпионов
-
Ваноли высказался о доминировании "Зенита" в РПЛ
-
"Вест Хэм" не выкупит Крала
-
Брайан Хиль может остаться в "Валенсии"
-
Федерико Вальверде рассказал, чем готов пожертвовать ради победы в финале ЛЧ
-
"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса"
-
"Лацио" продлил контракт с Сарри
-
"Бавария" может купить Мане
-
Гути с критикой высказался о Мбаппе
-
Главные новости дня: 26 мая
-
"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"
-
"Витесс" победил АЗ в матче за Лигу Конференций
-
"Сент-Этьен" упустил победу над "Осером" в матче за место в Лиге 1
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за одного из лидеров "Интера"
-
Алексис Санчес может вернуться в Ла Лигу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18