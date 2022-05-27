Брайан Хиль может остаться в "Валенсии"

Фото: твиттер Хиля\Автор неизвестен

"Тоттенхэм" и их главный Антонио Конте не рассчитывают на испанского атакующего полузащитника Брайана Хиля, сообщает издание ElDesmarque Valencia.

По информации источника, английскому клубу понравилось то, как игрок развивался в "Валенсии" во второй половине этого сезона, играя там на правах аренды.

Отмечается, что "Валенсия" сделала запрос на ещё один сезон аренды, однако "Тоттенхэм" попросил времени, чтобы попытаться продать игрока.

Если никто не предложит необходимую сумму, то клуб рассмотрит вариант аренды, где также будет учитываться мнение игрока.

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