Брат Погба взят под стражу по делу о вымогательстве

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Брат Погба взят под стражу по делу о вымогательстве

Фото: твиттер ФК "Белфорт"/Автор неизвестен

Брата Поля Погба Матиа Погба взяли под стражу до заседания суда.

Старшему брату футболиста предъявили обвинения в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре.

Как сообщает RMC Sport, адвокаты будут обжаловать это решение.

Сам футболист ранее говорил, что жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. У Погба вымогали порядка 13 млн евро.

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