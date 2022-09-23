Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе

Теги ювентусполь погба

Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Матиас Погба, брат полузащитника "Ювентуса" Поля Погба, рассказал, как его брат наложил проклятие на нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"В 2018 году Поль стал верить колдунье больше, чем Богу. Он поручил ей обеспечить победу сборной Франции на ЧМ-2018. Затем он обратился к ней, чтобы нейтрализовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов в 2019 году. Как ни странно, но Килиан в тех матчах был тенью самого себя. При этом Поль пытался сблизиться с Мбаппе и даже называл его своим другом. Килиан даже просил ПСЖ подписать Поля. Но, конечно, Мбаппе не знал, что Поль за его спиной занимается колдовством", - приводит слова Матиаса Get French Football News.

Напомним, что 29-летний Погба в летнее трансферное окно перешел в "Ювентус". Из-за травмы он пока не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

Не пропустите: Брат Погба арестован за шантаж Поля. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Украина проиграла в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023

Украина проиграла в стыковом матче за выход на молодежный Евро-2023

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов