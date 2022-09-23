Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе
Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен
Матиас Погба, брат полузащитника "Ювентуса" Поля Погба, рассказал, как его брат наложил проклятие на нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
"В 2018 году Поль стал верить колдунье больше, чем Богу. Он поручил ей обеспечить победу сборной Франции на ЧМ-2018. Затем он обратился к ней, чтобы нейтрализовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов в 2019 году. Как ни странно, но Килиан в тех матчах был тенью самого себя. При этом Поль пытался сблизиться с Мбаппе и даже называл его своим другом. Килиан даже просил ПСЖ подписать Поля. Но, конечно, Мбаппе не знал, что Поль за его спиной занимается колдовством", - приводит слова Матиаса Get French Football News.
Напомним, что 29-летний Погба в летнее трансферное окно перешел в "Ювентус". Из-за травмы он пока не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.
Не пропустите: Брат Погба арестован за шантаж Поля. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17