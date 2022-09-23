Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Матиас Погба, брат полузащитника "Ювентуса" Поля Погба, рассказал, как его брат наложил проклятие на нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"В 2018 году Поль стал верить колдунье больше, чем Богу. Он поручил ей обеспечить победу сборной Франции на ЧМ-2018. Затем он обратился к ней, чтобы нейтрализовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов в 2019 году. Как ни странно, но Килиан в тех матчах был тенью самого себя. При этом Поль пытался сблизиться с Мбаппе и даже называл его своим другом. Килиан даже просил ПСЖ подписать Поля. Но, конечно, Мбаппе не знал, что Поль за его спиной занимается колдовством", - приводит слова Матиаса Get French Football News.

Напомним, что 29-летний Погба в летнее трансферное окно перешел в "Ювентус". Из-за травмы он пока не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

Не пропустите: Брат Погба арестован за шантаж Поля. | https://dailysports.net