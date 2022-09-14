Брат Погба арестован за шантаж Поля

Фото: твиттер ФК "Белфорт"/Автор неизвестен

Матиас Погба, брат полузащитника "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба, арестован, сообщает Sport Bible.

По сведениям источника, Матиас обвиняется в шантаже Поля. Ранее сообщалось, что Матиас и еще несколько человек требовали от Поля 13 миллионов евро. Такую сумму они хотели получить за то, что якобы охраняли футболиста последние 13 лет. Поль отказался платить, поэтому Матиас заявил, что его брат попросил шаманов наложить проклятие на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

32-летний Матиас Погба также является футболистом. В настоящее время у него нет клуба, а ранее он играл за "Кимпер", "Рексхэм", "Крю Александра", "Пескару", "Кроули", "Партик", "Спарту", "Тур", "Манчего Сьюдад Реал", "Лорку", "Мурсию", "Табор Сезана" и "Белфорт". За сборную Гвинеи сыграл пять матчей.

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