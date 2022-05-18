Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром"
Фото: твиттер "Краснодара"\Автор неизвестен
Норвежский нападающий Эрик Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром", сообщает его агент Джим Сольбаккен. Форвард так и не успел дебютировать в составе "быков".
За него заплатили 8 миллионов евро.
"Эрик Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром". Это было сделано в соответствии с постановлением ФИФА.
Конфликт России и Украины все еще продолжается. В этих обстоятельствах Эрик решил, что у него нет другого выбора", – написал Сольбаккен.
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