"Боруссия" нашла замену Аллеру, у которого выявили рак яичка

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"Боруссия" нашла замену Аллеру, у которого выявили рак яичка

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" намерена усилить состав форвардом "Кельна" Антони Модестом, о чем пишет журналист Николо Скира.

Ожидается, что трансфер может состояться этим летом.

В прошлом сезоне Модест записал на свой счет 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.

Ожидается, что Модест станет заменой форварду "Боруссии" Себастьяну Аллеру, который выбыл на неопределенный срок из-за опухоли яичка.

Читайте: У звездного новичка "Боруссии" выявили опухоль яичка | https://dailysports.net
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