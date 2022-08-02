"Боруссия" нашла замену Аллеру, у которого выявили рак яичка
Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" намерена усилить состав форвардом "Кельна" Антони Модестом, о чем пишет журналист Николо Скира.
Ожидается, что трансфер может состояться этим летом.
В прошлом сезоне Модест записал на свой счет 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.
Ожидается, что Модест станет заменой форварду "Боруссии" Себастьяну Аллеру, который выбыл на неопределенный срок из-за опухоли яичка.
Читайте: У звездного новичка "Боруссии" выявили опухоль яичка | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20