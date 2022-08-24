"Боруссия" нацелилась на Кейта
Фото: инстаграм Наби Кейта/Автор неизвестен
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта может перейти в дортмундскую "Боруссию".
Как сообщает Mirror, в сделку между клубами может быть включён полузащитник немецкой команды Джуд Беллингем.
Кейта в нынешнем сезоне провёл на поле лишь пять минут в матче за Суперкубок Англии.
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
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