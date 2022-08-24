"Боруссия" нацелилась на Кейта

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"Боруссия" нацелилась на Кейта

Фото: инстаграм Наби Кейта/Автор неизвестен

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта может перейти в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Mirror, в сделку между клубами может быть включён полузащитник немецкой команды Джуд Беллингем.

Кейта в нынешнем сезоне провёл на поле лишь пять минут в матче за Суперкубок Англии.

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