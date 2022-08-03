"Боруссия" может подписать Кавани
Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен
Эдинсон Кавани может оказаться в дортмундской "Боруссии".
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, немці уже контактировали с уругвайцем и намерені продолжить переговоры с ним в ближайшем будущем.
Как известно, в "Боруссии" ищут замену Себастьяну Аллеру, у которого была выявлена опухоль яичка.
Напомним, что Кавани этим летом покинул "Манчестер Юнайтед" по истечении срока контракта.
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|Команда
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18