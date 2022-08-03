"Боруссия" может подписать Кавани

Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Эдинсон Кавани может оказаться в дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, немці уже контактировали с уругвайцем и намерені продолжить переговоры с ним в ближайшем будущем.

Как известно, в "Боруссии" ищут замену Себастьяну Аллеру, у которого была выявлена опухоль яичка.

Напомним, что Кавани этим летом покинул "Манчестер Юнайтед" по истечении срока контракта.

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