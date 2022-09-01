"Боруссия" М усилилась немцем из "Бенфики"

Фото: сайт менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

Пресс-служба менхенгладбахской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лиссабонской "Бенфики" и сборной Германии Юлиана Вайгля.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

26-летний Вайгль выступал за "Бенфику" с 2020 года. Всего он провел за клуб 115 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Мюнхен 1860" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Германии сыграл шесть матчей.

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