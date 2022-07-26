"Боруссия" Дортмунд выбирает между двумя форвардами на замену Аллеру

Фото: твиттер Аркадиушу Милику/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" ищет замену ивуарийскому нападающему Себастьяну Аллеру, который выбыл из строя из-за операции на яичке, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб интересуется польским нападающим "Марселя" Аркадиушем Миликом и аргентинским форвардом ПСЖ Мауро Икарди.

В прошлом сезоне 28-летний Милик провел за "Марсель" 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Икарди пять голов в 30 матчах за ПСЖ.

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