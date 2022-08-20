"Боруссия" Дортмунд потерпела невероятное поражение, пропустив три гола после 88-й минуты

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"Боруссия" Дортмунд потерпела невероятное поражение, пропустив три гола после 88-й минуты

Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле проиграла бременскому "Вердеру" со счетом 2:3.

В конце первого тайма счет открыл Юлиан Брандт, а на 77-й минуте преимущество хозяев увеличил Рафаэл Геррейру. Но гости в концовке сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Отличились Ли Бьюкенен, Никлас Шмидт и Оливер Берк.

"Вердер", набрав пять очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 6 очками опустилась на шестую позицию.

"Боруссия" Д – "Вердер" - 2:3 (1:0)
Голы: Брандт, 45 - 1:0, Геррейру, 77 - 2:0, Бьюкенен, 89 - 2:1, Шмидт, 90+3 - 2:2, Берк, 90+5 - 2:3

"Боруссия": Кобель, Хуммельс (Зюле, 62), Шлоттербек, Геррейру, Ройс, Брандт (Азар, 62), Дауд (Джан, 18), Беллингем, Вольф, Модест (Мукоко, 81), Байно-Гиттенс (Рейна, 62).

"Вердер": Павленка, Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 70), Гросс (Груев, 81), Битенкур (Шмидт, 70), Стаге (Шмид, 62), Фюллькруг, Дукш (Берк, 81).

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