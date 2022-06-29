"Боруссия" Дортмунд назвала огромную цену на Беллингема
Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на английского полузащитника Джуда Беллингема, сообщает Eurosport.
По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста за 120 миллионов евро. Впрочем, "Боруссия" может продать хавбека не раньше следующего лета. Ранее сообщалось, что англичанином интересуются "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
В минувшем сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 43 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18