"Боруссия" Дортмунд нацелилась на лидера "Аякса"

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"Боруссия" Дортмунд нацелилась на лидера "Аякса"

Фото: твиттер Себастьяна Аллера/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к французскому нападающему амстердамского "Аякса" Себастьяну Аллеру, сообщает Voetbal Primeur.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 33 миллионов евро. "Аякс" хочет получить на пять миллионов больше, поэтому клубы, скорее всего, достигнут компромисса.

В минувшем сезоне 27-летний Аллер провел за "Аякс" 42 матча во все турнирах, забил 34 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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