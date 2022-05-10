"Боруссия" Дортмунд купила замену Холанду
Фото: твиттер Карима Адейеми/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Ред Булл Зальцбург" Карима Адейеми.
Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года. В составе "Боруссии" Адейеми заменит Эрлинга Холанда, который летом перейдет в "Манчестер Сити".
20-летний Адейеми выступает за "Ред Булл Зальцбург" с 2018 года. Всего он провел за клуб 92 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи. За сборную Германии провел 3 матча и забил 1 мяч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20