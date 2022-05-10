"Боруссия" Дортмунд купила замену Холанду

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"Боруссия" Дортмунд купила замену Холанду

Фото: твиттер Карима Адейеми/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Ред Булл Зальцбург" Карима Адейеми.

Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года. В составе "Боруссии" Адейеми заменит Эрлинга Холанда, который летом перейдет в "Манчестер Сити".

20-летний Адейеми выступает за "Ред Булл Зальцбург" с 2018 года. Всего он провел за клуб 92 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи. За сборную Германии провел 3 матча и забил 1 мяч.

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