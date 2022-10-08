"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" сыграли вничью со счетом 2:2.

На 33-й минуте счет открыл Леон Горетцка, а в начале второго тайма преимущество гостей увеличил Лерой Сане. На 74-й минуте разрыв в счете сократил Юссуфа Мукоко, а в концовке встречи хозяев от поражения спас Антони Модест.

"Бавария", набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 16 очками находится на четвертой позиции.

"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (0:1)

Голы: Горетцка, 33 - 0:1, Сане, 53 - 0:2, Мукоко, 74 - 1:2, Модест, 90+5 - 2:2

"Боруссия": Майер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 53), Беллингем, Брандт, Мален (Модест, 70), Мукоко (Азар, 89).

"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горетцка, Мане (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46), Сане, Мусиала.

Удаление: Коман (90).

Видеообзор матча

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