"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (видеообзор)

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"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" сыграли вничью со счетом 2:2.

На 33-й минуте счет открыл Леон Горетцка, а в начале второго тайма преимущество гостей увеличил Лерой Сане. На 74-й минуте разрыв в счете сократил Юссуфа Мукоко, а в концовке встречи хозяев от поражения спас Антони Модест.

"Бавария", набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 16 очками находится на четвертой позиции.

"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (0:1)
Голы: Горетцка, 33 - 0:1, Сане, 53 - 0:2, Мукоко, 74 - 1:2, Модест, 90+5 - 2:2

"Боруссия": Майер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 53), Беллингем, Брандт, Мален (Модест, 70), Мукоко (Азар, 89).

"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горетцка, Мане (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46), Сане, Мусиала.

Удаление: Коман (90).

Видеообзор матча

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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