"Борнмут" за 15 млн евро купил аргентинского защитника

Фото: сайт "Борнмута"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Борнмута" на официальном сайте объявила о переходе аргентинского защитника "Фейеноорда" Маркоса Сенеси.

Английский клуб заплатил за футболиста 15 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

25-летний Сенеси выступал за "Фейеноорд" с 2019 года. Всего он провел за клуб 116 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Сан-Лоренсо". За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

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