"Борнмут" уволил главного тренера после 0:9 от "Ливерпуля"

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"Борнмут" уволил главного тренера после 0:9 от "Ливерпуля"

Фото: твиттер "Борнмута"/Автор неизвестен

"Борнмут" принял решение уволить главного тренера после разгромного поражения от "Ливерпуля".

Напомним, что на выходных команда Скотта Паркера проиграла со счетом 0:9 в матче 4-го тура АПЛ.

Паркер пришел в команду летом прошлого года, с ним был заключен 3-летний контракт. За один сезон ему удалось вернуть команду в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

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