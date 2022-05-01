Бонуччи принес "Ювентусу" тяжелую победу над худшей командой Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Венецию" со счетом 2:1.
Победу туринскому клубу принесли дубль Леонардо Бонуччи. В составе гостей отличился Маттиа Араму.
"Ювентус", набрав 69 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 22 очками осталась на последней, 20-й позиции.
"Ювентус" - "Венеция" - 2:1 (1:0)
Голы: Бонуччи, 7 - 1:0, Араму, 71 - 1:1, Бонуччи, 76 - 2:1
"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 58), Закария, Миретти (Артур, 79), Рабьо, Бернардески (Дибала, 58), Влахович (Кьеллини, 79), Мората (Кин, 69).
"Венеция": Маенпаа, Хапс (Уллманн, 86), Чеккарони, Кальдара, Матею (Окереке, 86), Ампаду, Вакка (Фьордилино, 37), Чрнигой (Перетц, 64), Араму, Куизанс (Кийин, 47), Анри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17