Бонуччи принес "Ювентусу" тяжелую победу над худшей командой Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Венецию" со счетом 2:1.

Победу туринскому клубу принесли дубль Леонардо Бонуччи. В составе гостей отличился Маттиа Араму.

"Ювентус", набрав 69 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 22 очками осталась на последней, 20-й позиции.

"Ювентус" - "Венеция" - 2:1 (1:0)

Голы: Бонуччи, 7 - 1:0, Араму, 71 - 1:1, Бонуччи, 76 - 2:1

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 58), Закария, Миретти (Артур, 79), Рабьо, Бернардески (Дибала, 58), Влахович (Кьеллини, 79), Мората (Кин, 69).

"Венеция": Маенпаа, Хапс (Уллманн, 86), Чеккарони, Кальдара, Матею (Окереке, 86), Ампаду, Вакка (Фьордилино, 37), Чрнигой (Перетц, 64), Араму, Куизанс (Кийин, 47), Анри.

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