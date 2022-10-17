Бонуччи поругался с Аллегри и может перейти в топ-клуб АПЛ

Фото: инстаграм Леонардо Бонуччи/Автор неизвестен

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Джулио Мола в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист попросил руководство клуба выставить его на трансфер в январе. Интерес к игроку проявляет "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 35-летний Бонуччи провел за "Ювентус" 10 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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