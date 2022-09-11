Бонуччи на 93-й минуте спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Ювентус" и "Салернитана" сыграли вничью со счетом 2:2.

На 18-й минуте счет открыл Антонио Кандревы, а в концовке тайма преимущество гостей увеличил Кшиштоф Пентек. В начале второго тайма разрыв в счете сократил Бремер, а в компенсированное время туринцев от поражения спас Леонардо Бонуччи.

"Ювентус", набрав 10 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 7 очками поднялась на 10-ю позицию.

"Ювентус" – "Салернитана" - 2:2 (0:2)

Голы: Кандрева, 18 - 0:1, Пентек, 45 (с пенальти) - 0:2, Бремер, 51 - 1:2, Бонуччи, 90+3 - 2:2

"Ювентус": Перин, Бонуччи, Бремер, Де Шильо (Алекс Сандро, 63), Паредес, Маккенни (Соуле, 84), Миретти (Фаджоли, 63), Куадрадо, Костич (Данило, 79), Кин (Милик, 46), Влахович.

"Салернитана": Сепе, Фасио, Бронн, Данилюк, Дьомбер, Маццокки, Самбия, Кандрева, Вильена, Кулибали, Маджоре (Кастанос, 81), Пентек (Бутхейм, 61), Диа (Бонаццоли, 81).

Удаления: Милик (90), Куадрадо (90), Фасио (90).

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