Бонуччи на 93-й минуте спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Италии "Ювентус" и "Салернитана" сыграли вничью со счетом 2:2.
На 18-й минуте счет открыл Антонио Кандревы, а в концовке тайма преимущество гостей увеличил Кшиштоф Пентек. В начале второго тайма разрыв в счете сократил Бремер, а в компенсированное время туринцев от поражения спас Леонардо Бонуччи.
"Ювентус", набрав 10 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 7 очками поднялась на 10-ю позицию.
"Ювентус" – "Салернитана" - 2:2 (0:2)
Голы: Кандрева, 18 - 0:1, Пентек, 45 (с пенальти) - 0:2, Бремер, 51 - 1:2, Бонуччи, 90+3 - 2:2
"Ювентус": Перин, Бонуччи, Бремер, Де Шильо (Алекс Сандро, 63), Паредес, Маккенни (Соуле, 84), Миретти (Фаджоли, 63), Куадрадо, Костич (Данило, 79), Кин (Милик, 46), Влахович.
"Салернитана": Сепе, Фасио, Бронн, Данилюк, Дьомбер, Маццокки, Самбия, Кандрева, Вильена, Кулибали, Маджоре (Кастанос, 81), Пентек (Бутхейм, 61), Диа (Бонаццоли, 81).
Удаления: Милик (90), Куадрадо (90), Фасио (90).
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|4
|Аталанта
|26
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Сампдория
|26
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|Лечче
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