Бонуччи может перейти в турецкий топ-клуб

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Бонуччи может перейти в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер Леонардо Бонуччи/Автор неизвестен

Стамбульский "Галатсарай" проявляет интерес к защитнику туринского "Ювентуса" и сборной Леонардо Бонуччи, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет подписать игрока до закрытия трансферное окно, которое в Италии открыто до 8 сентября.

В нынешнем сезоне 35-летний Бонуччи провел за "Ювентус" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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