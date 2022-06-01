Бонуччи хочет устроить яркое прощание для Кьеллини в матче с Аргентиной
Фото: твиттер Opta\Автор неизвестен
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи пообщался с журналистами перед матчем против Аргентины и прокомментировал уход из команды Джорджо Кьеллини.
По словам Леонардо, его команда должна помочь Джорджо достойно попрощаться с футболом.
"В наши обязанности входит сделать все, чтобы Кьеллини достойно попрощался с футболом, и получить от этого удовольствие. Джорджо был прекрасным товарищем и на поле, и в жизни. С четверга Кьеллини продолжит делать то, что всегда делал и я – быть примером для окружающих", – сказал Бонуччи.
Как известно, по итогам сезона Кьеллини покинул "Ювентус" и объявил о завершении карьеры.
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