Бонуччи хочет устроить яркое прощание для Кьеллини в матче с Аргентиной

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Бонуччи хочет устроить яркое прощание для Кьеллини в матче с Аргентиной

Фото: твиттер Opta\Автор неизвестен

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи пообщался с журналистами перед матчем против Аргентины и прокомментировал уход из команды Джорджо Кьеллини.

По словам Леонардо, его команда должна помочь Джорджо достойно попрощаться с футболом.

"В наши обязанности входит сделать все, чтобы Кьеллини достойно попрощался с футболом, и получить от этого удовольствие. Джорджо был прекрасным товарищем и на поле, и в жизни. С четверга Кьеллини продолжит делать то, что всегда делал и я – быть примером для окружающих", – сказал Бонуччи.

Как известно, по итогам сезона Кьеллини покинул "Ювентус" и объявил о завершении карьеры.

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