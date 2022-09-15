Больше только у одного тренера: Анчелотти приблизился к абсолютному рекорду ЛЧ

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Наставник "Реала" Карло Анчелотти оформил 100-ю победу в Лиге чемпионов.

Больше него в турнире побеждал только тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, на счету которого 102 виктории.

Напомним, что вчера "сливочные" обыграли дома "РБ Лейпциг" — 2:0.

Отметим, что на счету Анчелотти четыре победы в главном европейском турнире (две за "Милан" и две за "Реал").

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