"Болонья" купила нападающего "Баварии"

Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Болоньи" на официальном сайте объявила о переходе голландского нападающего "Баварии" Джошуа Зиркзее.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 8,5 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2026 года. При этом немцы сохранили возможность обратного трансфера игрока.

21-летний Зиркзее выступал за "Баварию" с 2019 года. Всего он провел за клуб 17 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также играл за "Парму" и "Андерлехт".

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