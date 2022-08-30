"Болонья" купила нападающего "Баварии"

Теги бавария мюнхенболоньяджошуа зиркзе

"Болонья" купила нападающего "Баварии"

Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Болоньи" на официальном сайте объявила о переходе голландского нападающего "Баварии" Джошуа Зиркзее.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 8,5 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2026 года. При этом немцы сохранили возможность обратного трансфера игрока.

21-летний Зиркзее выступал за "Баварию" с 2019 года. Всего он провел за клуб 17 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также играл за "Парму" и "Андерлехт".

Не пропустите: Трансфер Ачерби в "Интер" сорвался. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 августа

Главные новости дня: 30 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов