"Болонья" арендовала хавбека московского "Динамо"
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Полузащитник "Динамо" Никола Моро перебрался в итальянскую "Болонью".
Как сообщает журналист Николо Скира, 24-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа за 6 миллионов евро.
Если футболиста все же выкупят, то с ним будет заключен контракт на четыре года.
Моро играет за "Динамо" с лета 2020 года. В прошлом сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Не пропустите: "Челси" сделал "Барселоне" недостаточное предложение по Обамеянгу. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
У голкипера "Челси" диагностировали рак
-
Дембеле отказывается продлевать контракт с "Лионом"
-
Им интересовался "Спартак": "Милан" и "Рома" охотятся за игроком "Вероны"
-
Стало известно, почему Дзюба не перешел в "Фенербахче"
-
"Болонья" арендовала хавбека московского "Динамо"
-
В "Спартаке" ответили на слухи об уходе Николсона
-
"Атлетико" понижает зарплаты лидерам команды
-
Хадсон-Одои близок к переходу в "Байер"
-
Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Могло быть шесть-семь голов": Луческу подвел итоги матча "Динамо" с "Бенфикой"
-
Фофана перевели в дубль "Лестера" за неявку на тренировку
-
Стало известно, почему Роналду не хотят звать в топ-клуб
-
Трансфер Обамеянга в "Челси" под угрозой срыва
-
На "Матч ТВ" раскрыли подробности трансляций матчей ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 23 августа
-
Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа
-
"Бенфика" разгромила "Динамо" Киев и вышла в Лигу чемпионов
-
Депай не перейдет в "Ювентус"
-
Пуч прокомментировал свой уход из "Барселоны"
-
Холанд ярко высказался о Бензема
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17