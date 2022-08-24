"Болонья" арендовала хавбека московского "Динамо"

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Полузащитник "Динамо" Никола Моро перебрался в итальянскую "Болонью".

Как сообщает журналист Николо Скира, 24-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа за 6 миллионов евро.

Если футболиста все же выкупят, то с ним будет заключен контракт на четыре года.

Моро играет за "Динамо" с лета 2020 года. В прошлом сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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