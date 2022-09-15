Болельщики "Ювентуса" запустили флешмоб ради отставки Аллегри

Фото: твиттер Массимилиано Аллегри/Автор неизвестен

Болельщики "Ювентуса" настаивают на том, чтобы главного тренера команды Массимилиано Аллегри отправили в отставку.

Для этого в социальных сетях они запустили флешмоб с хештегом #AllegriOut (#АллегриВон).

Акция болельщиков началась после поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (1:2). Хештег фанатов "Ювентуса" уже вышел в тренды.

Напомним, что "Ювентус" проиграл оба матча на старте Лиги чемпионов.

Не пропустите: Гальтье оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу чемпионов. | https://dailysports.net