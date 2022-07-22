Болельщики "Реала" просят Переса вернуть Роналду

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Болельщики "Реала" просят Переса вернуть Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Болельщики "Реала" просят президента мадридского клуба Флорентино Переса вернуть в команду форварда Криштиану Роналду, сообщает AS.

Перес встретился с болельщиками в Лос-Анджелесе (США), где "Реал" готовится к новому сезону.

"Не дайте ему перейти в "Атлетико!" — сказал во время встречи один из болельщиков.

Похожие фразы звучали и от других болельщиков, но Перес никак на них не отреагировал.

Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год. 

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Манчестер Юнайтед".

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