Болельщики "Лейпцига" вывесили баннер в поддержку Украины

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Болельщики "Лейпцига" вывесили баннер в поддержку Украины

Фото: из социальных сетей

Вчера вечером донецкий "Шахтер" провел матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Лейпцига" и победил со счетом 4:1.

По ходу встречи болельщики хозяев вывесили на одной из трибун баннер с надписью: "Вместе к миру, свобода для Украины".

В составе "горняков" в этом матче дублем отметился Марьян Швед, еще по голу забили Лассина Траоре и Михаил Мудрик.

После первого тура "Шахтер" единолично возглавил турнирную таблицу в своей группе.

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