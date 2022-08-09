"Бока Хуниорс" усилится бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед"

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"Бока Хуниорс" усилится бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Серхио Ромеро/Автор неизвестен

Аргентинский вратарь Серхио Ромеро перейдет в "Боку Хуниорс", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, аргентинский клуб договорился с футболистом о подписании контракта до 31 декабря 2023 года с возможностью продления еще на год. Голкипер является свободным агентом, поэтому достанется "Боке" бесплатно.

35-летний Ромеро ранее играл за "Расинг", АЗ, "Сампдорию", "Монако", "Манчестер Юнайтед" и "Венецию". За сборную Аргентины сыграл 96 матчей.

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