"Бока Хуниорс" усилится бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Серхио Ромеро/Автор неизвестен
Аргентинский вратарь Серхио Ромеро перейдет в "Боку Хуниорс", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, аргентинский клуб договорился с футболистом о подписании контракта до 31 декабря 2023 года с возможностью продления еще на год. Голкипер является свободным агентом, поэтому достанется "Боке" бесплатно.
35-летний Ромеро ранее играл за "Расинг", АЗ, "Сампдорию", "Монако", "Манчестер Юнайтед" и "Венецию". За сборную Аргентины сыграл 96 матчей.
Не пропустите: "Галатасарай" объявил о подписании Мертенса. | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 августа
-
Определились все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов
-
Успехи киевского "Динамо", ПСВ и "Бенфики": результаты квалификации Лиги чемпионов 9 августа
-
ПСВ выбил "Монако" из квалификации Лиги чемпионов
-
1
Киевское "Динамо" победило "Штурм" и вышло в плей-офф раунд Лиги чемпионов
-
"Борнмут" за 15 млн евро купил аргентинского защитника
-
Сын Симеоне перейдет в топ-клуб Серии А
-
Алексис Санчес перешел в "Марсель"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Рабьо в Ла Лиге
-
1
"Ференцварош" Черчесова не сумел пробиться в Лигу чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" может заплатить почти 70 млн евро за лидера "Лацио"
-
"Бенфика" вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов
-
Стали известны подробности избиения легендарным Гиггзом его бывшей подруги
-
"Эвертон" купил молодого бельгийца за 36 миллионов евро
-
"Манчестер Юнайтед" может купить Морату
-
"Бока Хуниорс" усилится бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" лидирует в борьбе за Депая
-
"Ливерпуль" надолго теряет Алькантару
-
"Тоттенхэм" договорился о переходе итальянского таланта
-
"Ницца" предложила 20 млн евро за украинца из "Шахтера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18