Близкий к "Реалу" журналист назвал Мбаппе трусом

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Близкий к мадридскому "Реалу" журналист издания Marca Хосе Феликс Диас раскритиковал Килиана Мбаппе за продление контракта с "Пари Сен-Жермен".

"Мбаппе, ты не мужчина. Ты останешься великолепным футболистом, но будешь мелким человеком. Ты предатель, который не держит свое слово. Ты предал не только Флорентино Переса, ты предал миллионы людей.

Ты трус, которому не хватило смелости ответить, когда "Реал" с тобой связывался. 10 дней назад ты говорил, что все в порядке, а потом просто перестал отвечать", - сказал Феликс Диас в эфире El Chiringuito de Jugones.

Напомним, что Мбаппе подписал контракт до 2025 года.

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