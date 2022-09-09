Ближайший тур АПЛ могут перенести

Ближайший тур АПЛ, скорее всего, будет перенесены по причине смерти Елизаветы II.

Как сообщает журналист Daily Mail Майк Киган, перенос может затронуть и другие лиги Англии.

В данный момент там ждут официального заявления властей Великобритании о сроках траура в стране.

Напомним, что матчи 7-го тура Премьер-лиги запланированы на 10, 11 и 12 сентября.

Daily Mail в своем материале пишет, что клубы АПЛ уже не сомневаются в том, что предстоящие игры не состоятся.

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