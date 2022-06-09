Блаттеру стало плохо перед заседанием суда

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер испытывает проблемы со здоровьем.

По этой причине он не смог дать показания в суде, сообщает Associated Press.

Суд начался вчера в Лозанне (Швейцария). 86-летнего Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини прокуратура Швейцарии обвиняет в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.

За час до дачи показаний у Блаттера начались проблемы с дыханием, и он попросил перенести процедуру на следующий день.

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