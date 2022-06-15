Блаттеру и Платини светит солидный тюремный срок

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Бывших футбольных топ-чиновников Йозефа Блаттера и Мишеля Платини могут приговорить к 18 месяцам тюремного заключения условно.

На таком наказании настаивает швейцарская прокуратура, сообщает France24 со ссылкой на AFP.

Бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-президента УЕФА Платини обвиняют в мошенничестве. В 2011 году Платини получил выплату в размере 2 миллионов швейцарских франков и эту выплату посчитали незаконной.

Платини и Блаттер в свое оправдание говорят, что у них была устная договоренность о выплате, которая касалась консультационной работы Мишеля в период с 1998 по 2002 год.

Вердикт суда должен быть вынесен 8 июля.

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