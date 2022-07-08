Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Зепп Блаттер и Мишель Платини признаны невиновными по делу о коррупции.

Как известно, генеральная прокуратура Швейцарии обвинила бывшего президента ФИФА и экс-президента УЕФА в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.

Платини и Блаттер свою вину отрицали и говорили, что у них была устная договоренность о выплате тех нашумевших 2 миллионов долларов, которая касалась консультационной работы Мишеля в период с 1998 по 2002 год.

Известные футбольные чиновники могли получить до пяти лет тюремного заключения. Сегодня швейцарский суд вынес оправдательный вердикт в отношении обоих.

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