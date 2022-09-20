Блан отказался возглавить "Олимпиакос": названа причина

Фото: твиттер Лорана Блана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан не возглавит "Олимпиакос", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, греческий клуб предлагал французскому специалисту контракт на два года, но он хотел получить трехлетнее соглашение. В связи с этим руководство "Олимпиакоса" прекратило переговоры и теперь может пригласить испанца Мичела.

"Олимпиакос", набрав в пяти турах восемь очков, занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

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