Блан может возглавить топ-клуб Греции

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Блан может возглавить топ-клуб Греции

Фото: твиттер Лорана Блана/Автор неизвестен

Новым главный тренером "Олимпиакоса" может стать Лоран Блан, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, греческий клуб предложил французскому специалисту контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. На посту наставника греков Блан может сменить Карлоса Корберана, который был уволен всего спустя полтора месяца после назначения.

56-летний Блан ранее тренировал "Бордо", сборную Франции, ПСЖ и "Эр-Райян".

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