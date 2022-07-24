Бистрович перешел из ЦСКА в итальянский клуб

Фото: сайт "Лечче"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лечче" на официальном сайте объявила о переходе хорватского полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. В ближайшее время хорват пройдет медицинское обследование.

24-летний Бистрович выступал за ЦСКА с 2018 года. Всего он провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Сдавался в аренду "Касымпаше" и "Фатиху Карагюмрюк". Ранее играл за "Славен Белупо".

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