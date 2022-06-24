Билеты на матч Суперкубка России поступили в продажу
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Началась реализация билетов на матч Суперкубка России между "Зенитом" и "Спартаком", который пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), продавать билеты будут в два этапа.
Первый этап пройдет с 24 по 29 июня. В этот период билеты могут приобрести только владельцы уникальных промокодов.
Второй этап откроется 30 июня на сайте Кассир.ру и их смогут приобрести все желающие.
Минимальная стоимость билетов на игру составит 900 рублей. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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