Билеты на матч Суперкубка России поступили в продажу

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Билеты на матч Суперкубка России поступили в продажу

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Началась реализация билетов на матч Суперкубка России между "Зенитом" и "Спартаком", который пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), продавать билеты будут в два этапа.

Первый этап пройдет с 24 по 29 июня. В этот период билеты могут приобрести только владельцы уникальных промокодов.

Второй этап откроется 30 июня на сайте Кассир.ру и их смогут приобрести все желающие.

Минимальная стоимость билетов на игру составит 900 рублей. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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