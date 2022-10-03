Без пяти основных игроков: "Барселона" огласила заявку на матч с "Интером"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Тренерский штаб "Барселоны" под руководством Хави Эрнандеса огласил заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера".

Из-за травм поединок пропустят защитники Рональд Араухо, Жюль Кунде и Эктор Бельерин, полузащитник Френки де Йонг, а также нападающий Мемфис Депай.

Заявка "Барселоны" выглядит так:

вратари: тер Штеген, Пенья, Арнау Тенас.

защитники: Пике, Роберто, Кристенсен, Алонсо, Альба, Бальде.

полузащитники: Педри, Кессье, Бускетс, Гарсия, Рафинья, Касадо, Гави, Пабло Торре.

нападающие: Дембеле, Левандовськи, Фати, Торрес.

Матч "Интер" – "Барселона" состоится 4 октября. Начало встречи - в 22:00.

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