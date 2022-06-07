Бэйла зовут в скромный клуб
Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл после ухода из клуба может продолжить карьеру в Уэльсе.
По информации BBC, в услугах звездного футболиста заинтересован "Кардифф Сити". Руководитель клуба Мехмет Дальман уже заявил, что будет пытаться договориться с 32-летним футболистом.
В клубе считают, что борьба за выход в АПЛ покажется Бэйлу привлекательной, так как в Англии он сможет подготовиться к чемпионату мира.
При этом в "Кардифф Сити" надеются, что Гарет согласится пойти на существенные финансовые уступки в плане зарплаты.
В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14