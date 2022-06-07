Бэйла зовут в скромный клуб

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл после ухода из клуба может продолжить карьеру в Уэльсе.

По информации BBC, в услугах звездного футболиста заинтересован "Кардифф Сити". Руководитель клуба Мехмет Дальман уже заявил, что будет пытаться договориться с 32-летним футболистом.

В клубе считают, что борьба за выход в АПЛ покажется Бэйлу привлекательной, так как в Англии он сможет подготовиться к чемпионату мира.

При этом в "Кардифф Сити" надеются, что Гарет согласится пойти на существенные финансовые уступки в плане зарплаты.

В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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