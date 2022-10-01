Бэйла запускает продажу собственного бренда пива

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Форвард "Лос-Анджелес" Гарет Бэйла запустил продажи собственного бренда пива Bale Ale и Bale Lager.

Алкогольные напитки появятся в супермаркетах в честь возвращения сборной Уэльса на чемпионат мира по футболу спустя 64 года.

Бутылка Bale Ale или Bale Lager будет стоить 1,7 фунта.

В свободную продажу пиво поступит уже в ближайшее время.

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