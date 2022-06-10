Бэйл высказался о возможном переходе в "Хетафе"

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл опроверг информацию о том, что он может перейти в "Хетафе".

"Я точно не перейду в "Хетафе". Но могу сказать, что мне нужна постоянная игровая практика, чтобы быть в оптимальной форме перед чемпионатом мира. Надеюсь, что я смогу отдохнуть в отпуске, а затем принять участие о месте продолжения карьеры", - приводит слова Бэйла The Athletic.

Напомним, что контракт 32-летнего Бэйла с "Реалом" истекает в конце июня. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Суарес может оказаться в Серии А. | https://dailysports.net